Гуселетова Ефимия Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1854
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1854
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1875
Дочь: Прасковья Макаровна
Отец ребёнка: Гуселетов Макар Павлович
Рождение ребёнка
1878
Дочь: Вера Макаровна
Отец ребёнка: Гуселетов Макар Павлович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно