Гуселетова Ефимия Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гуселетова Ефимия Васильевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1854

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1854

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1875

Дочь: Прасковья Макаровна

Отец ребёнка: Гуселетов Макар Павлович

Решетниково, Большереченский муниципальный район, Омская область
Рождение ребёнка
1878

Дочь: Вера Макаровна

Отец ребёнка: Гуселетов Макар Павлович

Решетниково, Большереченский муниципальный район, Омская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Гуселетов Макар Павлович

Смерть
Неизвестно
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