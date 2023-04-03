Кальченко Александра Аникиевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1897
Дочь: Семчук (Кальченко) Наталия Васильевна
Отец ребёнка: Кальченко Василий Исидорович
Рождение ребёнка
23.09.1901
Дочь: Кальченко Фекла Васильевна
Отец ребёнка: Кальченко Василий Исидорович
Рождение ребёнка
24.03.1915
Дочь: Кальченко Мария Васильевна
Отец ребёнка: Кальченко Василий Исидорович
Рождение ребёнка
01.05.1918
Дочь: Кальченко Евфросиния Васильевна
Отец ребёнка: Кальченко Василий Исидорович
Смерть
Неизвестно