Кальченко Александра Аникиевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кальченко Александра Аникиевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЛТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кальченко Василий Исидорович

Рождение ребёнка
1897

Дочь: Семчук (Кальченко) Наталия Васильевна

Отец ребёнка: Кальченко Василий Исидорович

Рождение ребёнка
23.09.1901

Дочь: Кальченко Фекла Васильевна

Отец ребёнка: Кальченко Василий Исидорович

Рождение ребёнка
24.03.1915

Дочь: Кальченко Мария Васильевна

Отец ребёнка: Кальченко Василий Исидорович

Рождение ребёнка
01.05.1918

Дочь: Кальченко Евфросиния Васильевна

Отец ребёнка: Кальченко Василий Исидорович

Смерть
Неизвестно

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