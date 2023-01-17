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Богачева Мария Давидовна

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Место рождения

Красноград, Харківська область

Дата рождения

Около 1870

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

AL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1870

Отец: не указан

Мать: не указана

Красноград, Харківська область
Рождение ребёнка
30.09.1892

Дочь: Кожина Пелагея Степановна

Отец ребёнка: Богачев Степан Максимович

Красноград, Харківська область
Рождение ребёнка
Около 1895

Дочь: Богачева Евгения Степановна

Отец ребёнка: Богачев Степан Максимович

Красноград, Харківська область
Рождение ребёнка
Около 1900

Дочь: Богачева Анна Степановна

Отец ребёнка: Богачев Степан Максимович

Красноград, Харківська область
Рождение ребёнка
1901

Сын: Богачев Леонид Степанович

Отец ребёнка: Богачев Степан Максимович

Красноград, Харківська область
Рождение ребёнка
Около 1905

Сын: Богачев Григорий Степанович

Отец ребёнка: Богачев Степан Максимович

Красноград, Харківська область
Рождение ребёнка
Около 1907

Сын: Богачев Василий Степанович

Отец ребёнка: Богачев Степан Максимович

Красноград, Харківська область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Богачев Степан Максимович

Смерть
Неизвестно
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