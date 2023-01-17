Богачева Мария Давидовна
Место рождения
Дата рожденияОколо 1870
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1870
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
30.09.1892
Дочь: Кожина Пелагея Степановна
Отец ребёнка: Богачев Степан Максимович
Рождение ребёнка
Около 1895
Дочь: Богачева Евгения Степановна
Отец ребёнка: Богачев Степан Максимович
Рождение ребёнка
Около 1900
Дочь: Богачева Анна Степановна
Отец ребёнка: Богачев Степан Максимович
Рождение ребёнка
1901
Сын: Богачев Леонид Степанович
Отец ребёнка: Богачев Степан Максимович
Рождение ребёнка
Около 1905
Сын: Богачев Григорий Степанович
Отец ребёнка: Богачев Степан Максимович
Рождение ребёнка
Около 1907
Сын: Богачев Василий Степанович
Отец ребёнка: Богачев Степан Максимович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно