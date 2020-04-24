Соломатников Владимир Алексеевич
Место рождения
Дата рождения11.10.1970
Дата смерти24.04.2020
ПолМужской
Отец
Мать
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.10.1970
Отец: Соломатников Алексей Владимирович
Мать: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
20.12.1994
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Смерть
24.04.2020
Бартеньево, Можайский, Московская область