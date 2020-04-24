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Соломатников Владимир Алексеевич

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Место рождения

Одинцово, Одинцовский муниципальный район, Московская область

Дата рождения

11.10.1970

Дата смерти

24.04.2020

Пол

Мужской

Отец

1948 г.р.

Мать

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Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ТЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.10.1970

Отец: Соломатников Алексей Владимирович

Мать: скрыто настройками приватности

Одинцово, Одинцовский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
20.12.1994

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Одинцово, Одинцовский муниципальный район, Московская область
Смерть
24.04.2020
Бартеньево, Можайский, Московская область
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