Вельчуг Ирина Викторовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Вельчуг Ирина Викторовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

15.03.1985

Пол

Женский

Отец

1957 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

VV
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.03.1985

Отец: Вельчуг Виктор Васильевич

Мать: не указана

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