Афанасий Потапов (Ич)
Место рождения
Дата рождения1811
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1811
Отец: Потап Карпов (Ич)
Мать: Екатерина Борисова (Вна)
вотчина Глебова, Воробьевой, Аничкова, Зыковой
Бракосочетание
03.11.1829 ст.
Жена: Иринья Тарасова (Вна)
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Дьяково, Калининский муниципальный район, Тверская область
вотчина Глебова, Воробьевой, Аничкова, Зыковой
Смерть
Неизвестно