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Афанасий Потапов (Ич)

Место рождения

Бойково, Калининский муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

1811

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Около 1770 г.р.

Мать

Около 1775 г.р.

Жена

Около 1810 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ТК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1811

Отец: Потап Карпов (Ич)

Мать: Екатерина Борисова (Вна)

Бойково, Калининский муниципальный район, Тверская область
вотчина Глебова, Воробьевой, Аничкова, Зыковой
Бракосочетание
03.11.1829 ст.

Жена: Иринья Тарасова (Вна)

Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Дьяково, Калининский муниципальный район, Тверская область
вотчина Глебова, Воробьевой, Аничкова, Зыковой
Смерть
Неизвестно
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