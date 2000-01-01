Обухов Григорей Нефедович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1745
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1745
Отец: Обухов Нефед Иванович
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1761
Сын: Обухов Александр Григорьевич
Мать ребёнка: Обухова Ксения Ульяновна
Рождение ребёнка
1762
Дочь: Параскева Григорьевна
Мать ребёнка: Обухова Ксения Ульяновна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Обухова Ксения Ульяновна
Смерть
Неизвестно