Обухов Григорей Нефедович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Обухов Григорей Нефедович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1745

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1745

Отец: Обухов Нефед Иванович

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1761

Сын: Обухов Александр Григорьевич

Мать ребёнка: Обухова Ксения Ульяновна

Рождение ребёнка
1762

Дочь: Параскева Григорьевна

Мать ребёнка: Обухова Ксения Ульяновна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Обухова Ксения Ульяновна

Смерть
Неизвестно
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