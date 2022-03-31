Шадрина (Павлюченко) Нина Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шадрина (Павлюченко) Нина Васильевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

23.09.1954

Пол

Женский

Добавил:

ИМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.09.1954

Отец: Павлюченко Василий Гаврилович

Мать: Павлюченко Анастасия

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