Петрова (Соглаева) Мария Алексеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Петрова (Соглаева) Мария Алексеевна

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Место рождения

Соглаево, Курчатовский муниципальный район, Курская область

Дата рождения

02.01.1931

Дата смерти

09.02.2005

Пол

Женский

Добавил:

ЮМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.01.1931

Отец: Соглаев Алексей

Мать: Соглаева Евдокия

Соглаево, Курчатовский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
07.01.1960

Сын: Петров Сергей Александрович

Отец ребёнка: Петров Александр Романович

Макаровка, Курчатовский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
16.06.1964

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Петров Александр Романович

Красный Хутор, Курчатовский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
09.12.1965

Дочь: Умнова Ирина Александровна

Отец ребёнка: Петров Александр Романович

Красный Хутор, Курчатовский муниципальный район, Курская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Петров Александр Романович

Смерть
09.02.2005
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