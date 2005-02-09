Петрова (Соглаева) Мария Алексеевна
Место рождения
Дата рождения02.01.1931
Дата смерти09.02.2005
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.01.1931
Отец: Соглаев Алексей
Мать: Соглаева Евдокия
Рождение ребёнка
07.01.1960
Сын: Петров Сергей Александрович
Отец ребёнка: Петров Александр Романович
Макаровка, Курчатовский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
16.06.1964
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Петров Александр Романович
Рождение ребёнка
09.12.1965
Дочь: Умнова Ирина Александровна
Отец ребёнка: Петров Александр Романович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
09.02.2005