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Маринин Александр Федорович

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Место рождения

Саратов, город Саратов, Саратовская область

Дата рождения

1918

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ТТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1918

Отец: Маринин Федор Дмитриевич

Мать: Маринина (Навознова) Татьяна Ефимовна

Саратов, город Саратов, Саратовская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Маринина Антонина Александровна

Мать ребёнка: Вилкова (Вилкова) Клавдия Андреевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Неизвестно Неизвестно

Мать ребёнка: не указана

Место жительства
Неизвестно
Ключи, Базарно-Карабулакский муниципальный район, Саратовская область
Место жительства
Неизвестно
Саратов, город Саратов, Саратовская область
Рождение ребёнка
19.08.1937

Сын: Маринин Сергей Александрович

Мать ребёнка: Вилкова (Вилкова) Клавдия Андреевна

Ключи, Базарно-Карабулакский муниципальный район, Саратовская область
Попал в плен (военное)
1941
Смерть
Неизвестно

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