Маринин Александр Федорович
Место рождения
Дата рождения1918
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1918
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Маринина Антонина Александровна
Мать ребёнка: Вилкова (Вилкова) Клавдия Андреевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Неизвестно Неизвестно
Мать ребёнка: не указана
Место жительства
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
19.08.1937
Сын: Маринин Сергей Александрович
Мать ребёнка: Вилкова (Вилкова) Клавдия Андреевна
Попал в плен (военное)
1941
Смерть
Неизвестно