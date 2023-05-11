Бижка Елизар
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1875
Дочь: Грищук (Бижка) Пелагея Елизаровна
Мать ребёнка: Серафима
Рождение ребёнка
1876
Мать ребёнка: Серафима
Рождение ребёнка
1889
Сын: Бижка Терентий Елизарович
Мать ребёнка: Серафима
Смерть
Неизвестно