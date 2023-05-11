Бижка Елизар — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бижка Елизар

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

УИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1875

Дочь: Грищук (Бижка) Пелагея Елизаровна

Мать ребёнка: Серафима

Рождение ребёнка
1876

Сын: Бижка Фёдор Елизарович

Мать ребёнка: Серафима

Рождение ребёнка
1889

Сын: Бижка Терентий Елизарович

Мать ребёнка: Серафима

Смерть
Неизвестно

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