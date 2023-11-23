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Григорий Иванов

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1740

Дата смерти

До 1792

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1744 г.р.

Дети

Добавил:

ДВ
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Место
Комментарий
Рождение
1740

Отец: не указан

Мать: не указана

Григорий Иванович (ок. 1740 — ?) О месте рождения и родителях его данных нет. Священник села Чурилова Любимского уезда. Жена его Евдокия Ивановна (1744-?)1 . Дети: Иоанн, священник. Пелагея, супруга п... Показать все
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Евдокия Иванова

Рождение ребёнка
1769

Сын: Иоанн Григорьев

Мать ребёнка: Евдокия Иванова

Иоанн Григорьевич (1769 — ?) Родился в семье священника села Чурилова Любимского уезда Григория Ивановича. Служил пономарем, а затем — священником в том же селе. Жена его Стефанида Стефановна (1774-?)... Показать все
Рождение ребёнка
1779

Дочь: Пелагея Гигорьева

Мать ребёнка: Евдокия Иванова

Смерть
До 1792

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