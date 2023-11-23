Григорий Иванов
Место рожденияНе указано
Дата рождения1740
Дата смертиДо 1792
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Комментарий
Рождение
1740
Отец: не указан
Мать: не указана
Григорий Иванович (ок. 1740 — ?) О месте рождения и родителях его данных нет. Священник села Чурилова Любимского уезда. Жена его Евдокия Ивановна (1744-?)1 . Дети: Иоанн, священник. Пелагея, супруга п... Показать все
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Евдокия Иванова
Рождение ребёнка
1769
Сын: Иоанн Григорьев
Мать ребёнка: Евдокия Иванова
Иоанн Григорьевич (1769 — ?) Родился в семье священника села Чурилова Любимского уезда Григория Ивановича. Служил пономарем, а затем — священником в том же селе. Жена его Стефанида Стефановна (1774-?)... Показать все
Рождение ребёнка
1779
Дочь: Пелагея Гигорьева
Мать ребёнка: Евдокия Иванова
Смерть
До 1792