Куприанов Яков Ларионов
Место рожденияНе указано
Дата рождения1841
Дата смерти01.09.1884
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1841
Отец: Куприанов Ларион
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Матюков Константин Яковлев
Мать ребёнка: Куприанова Евдокия Елисеева
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
25.10.1869
Дочь: Куприанова (Куприанова) Анастасия
Мать ребёнка: Куприанова Евдокия Елисеева
Рождение ребёнка
02.02.1872
Дочь: Куприанова (Куприанова) Анна
Мать ребёнка: Куприанова Евдокия Елисеева
Рождение ребёнка
1879
Мать ребёнка: Куприанова Евдокия Елисеева
Смерть
01.09.1884
Причина смерти: неизвестно