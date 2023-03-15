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Куприанов Яков Ларионов

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1841

Дата смерти

01.09.1884

Пол

Мужской

Добавил:

АД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1841

Отец: Куприанов Ларион

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Матюков Константин Яковлев

Мать ребёнка: Куприанова Евдокия Елисеева

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Куприанова Евдокия Елисеева

Рождение ребёнка
25.10.1869

Дочь: Куприанова (Куприанова) Анастасия

Мать ребёнка: Куприанова Евдокия Елисеева

Матюкова, Глубоковская волость, Лихвинский уезд
Рождение ребёнка
02.02.1872

Дочь: Куприанова (Куприанова) Анна

Мать ребёнка: Куприанова Евдокия Елисеева

Матюкова, Глубоковская волость, Лихвинский уезд
Рождение ребёнка
1879

Сын: Матюков Филипп Яковлев

Мать ребёнка: Куприанова Евдокия Елисеева

Смерть
01.09.1884
Матюкова, Глубоковская волость, Лихвинский уезд
Причина смерти: неизвестно

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