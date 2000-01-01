Шванченко Василий ? — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шванченко Василий ?

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

1973

Пол

Мужской

Отец

1903 г.р.

Мать

Не указана

Дети

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Скрыто настройками приватности

Добавил:

НН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Шванченко Николай Куприянович ?

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: не указана

Смерть
1973
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