Асельдеров Абдулкадыр Даудович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Асельдеров Абдулкадыр Даудович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

JD
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Асельдеров Дауд Абкадырович

Мать: Татувум

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Асельдеров Пайзутдин Абдулкадырович

Мать ребёнка: Асельдерова Маржан Зайнутдиновна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Асельдерова Забия Абдулкадыровна

Мать ребёнка: Асельдерова Маржан Зайнутдиновна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Асельдеров Сиражутдин Абдулкадырович

Мать ребёнка: Асельдерова Маржан Зайнутдиновна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Асельдерова Маржан Зайнутдиновна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Асельдеров Айнутдин Абдулкадырович

Мать ребёнка: Асельдерова Маржан Зайнутдиновна

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