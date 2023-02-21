Асельдеров Абдулкадыр Даудович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Асельдеров Дауд Абкадырович
Мать: Татувум
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Асельдеров Пайзутдин Абдулкадырович
Мать ребёнка: Асельдерова Маржан Зайнутдиновна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Асельдерова Забия Абдулкадыровна
Мать ребёнка: Асельдерова Маржан Зайнутдиновна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Асельдеров Сиражутдин Абдулкадырович
Мать ребёнка: Асельдерова Маржан Зайнутдиновна
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Асельдеров Айнутдин Абдулкадырович
Мать ребёнка: Асельдерова Маржан Зайнутдиновна