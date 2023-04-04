(фон Эссен) Софи Хелен — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(фон Эссен) Софи Хелен

Место рождения

Reval

Дата рождения

21.02.1702

Дата смерти

16.01.1776

Пол

Женский

Добавил:

ЮГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.02.1702

Отец: не указан

Мать: не указана

Reval
Рождение ребёнка
03.01.1726

Сын: Фон Ребиндер Василий Михайлович

Отец ребёнка: Фон Ребиндер Отто Магнус

Рождение ребёнка
1728

Сын: Фон Ребиндер Ганс Вильгельм

Отец ребёнка: Фон Ребиндер Отто Магнус

Рождение ребёнка
1729

Дочь: Лунетта Вильгельмина

Отец ребёнка: Фон Ребиндер Отто Магнус

Рождение ребёнка
08.05.1733

Сын: Фон Ребиндер Иван (Reinhold Johann)

Отец ребёнка: Фон Ребиндер Отто Магнус

Рождение ребёнка
08.03.1740

Дочь: Йоханна Софи

Отец ребёнка: Фон Ребиндер Отто Магнус

Смерть
16.01.1776
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