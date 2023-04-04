(фон Эссен) Софи Хелен
Место рожденияReval
Дата рождения21.02.1702
Дата смерти16.01.1776
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
03.01.1726
Сын: Фон Ребиндер Василий Михайлович
Отец ребёнка: Фон Ребиндер Отто Магнус
Рождение ребёнка
1728
Сын: Фон Ребиндер Ганс Вильгельм
Отец ребёнка: Фон Ребиндер Отто Магнус
Рождение ребёнка
1729
Дочь: Лунетта Вильгельмина
Отец ребёнка: Фон Ребиндер Отто Магнус
Рождение ребёнка
08.05.1733
Сын: Фон Ребиндер Иван (Reinhold Johann)
Отец ребёнка: Фон Ребиндер Отто Магнус
Рождение ребёнка
08.03.1740
Дочь: Йоханна Софи
Отец ребёнка: Фон Ребиндер Отто Магнус
Смерть
16.01.1776