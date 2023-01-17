Цыгельникова (Аспидова) Агафья Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Цыгельникова (Аспидова) Агафья Ивановна

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Место рождения

Темнолесская, Шпаковский муниципальный район, Ставропольский край

Дата рождения

02.02.1881

Дата смерти

30.12.1974

Пол

Женский

Добавил:

ДЦ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.02.1881

Отец: Аспидов Иван Акимович

Мать: Аспидова Мария Титовна

Темнолесская, Шпаковский муниципальный район, Ставропольский край
Рождение ребёнка
21.11.1900

Сын: Цегельник Михаил Игнатьевич

Отец ребёнка: Цыгельников Игнат Ефимович

Темнолесская, Шпаковский муниципальный район, Ставропольский край
Рождение ребёнка
06.01.1908

Дочь: Марьина Евгения Игнатьевна

Отец ребёнка: Цыгельников Игнат Ефимович

Тбилиси, Грузия
Рождение ребёнка
15.08.1910

Дочь: Ивлева Мария Игнатьевна

Отец ребёнка: Цыгельников Игнат Ефимович

Тбилиси, Грузия
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Цыгельников Игнат Ефимович

Смерть
30.12.1974
Дегтяревский, Кочубеевский муниципальный район, Ставропольский край
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