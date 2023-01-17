Цыгельникова (Аспидова) Агафья Ивановна
Место рождения
Дата рождения02.02.1881
Дата смерти30.12.1974
ПолЖенский
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.02.1881
Отец: Аспидов Иван Акимович
Мать: Аспидова Мария Титовна
Рождение ребёнка
21.11.1900
Сын: Цегельник Михаил Игнатьевич
Отец ребёнка: Цыгельников Игнат Ефимович
Рождение ребёнка
06.01.1908
Дочь: Марьина Евгения Игнатьевна
Отец ребёнка: Цыгельников Игнат Ефимович
Тбилиси, Грузия
Рождение ребёнка
15.08.1910
Дочь: Ивлева Мария Игнатьевна
Отец ребёнка: Цыгельников Игнат Ефимович
Тбилиси, Грузия
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
30.12.1974
Дегтяревский, Кочубеевский муниципальный район, Ставропольский край