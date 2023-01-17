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Черников Максим Денисович

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Место рождения

Пластинки, Усманский муниципальный район, Липецкая область

Дата рождения

1867

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

AS
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1867

Отец: Черников Денис (Дионисий) Никифорович

Мать: Веревкина Вера Филипповна

Пластинки, Усманский муниципальный район, Липецкая область
Бракосочетание
27.10.1885

Жена: Черникова Марина

Пластинки, Усманский муниципальный район, Липецкая область
Witnesses:Поручители: по женихе: деревни Топтоватки государ. крестьянин Иван Григорьев Коробкин и села Пластинок безсрочно – отпускный унтер- офицер Аким Никифоров Черников, по невесте: села Пластинок... Показать все
Рождение ребёнка
02.03.1887

Сын: Черников Николай Максимович

Мать ребёнка: Черникова Марина

Пластинки, Усманский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
Около 1898

Дочь: Шалякина Прасковья Максимовна

Мать ребёнка: Черникова Марина

Рождение ребёнка
Около 1901

Сын: Черников Леонтий

Мать ребёнка: Черникова Марина

Рождение ребёнка
14.04.1904

Сын: Черников Фёдор Максимович

Мать ребёнка: Черникова Марина

Чёрная Курья, Мамонтовский муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
1908

Сын: Черников Иван Максимович

Мать ребёнка: Черникова Марина

Чёрная Курья, Мамонтовский муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
Между 1914 и 1915

Дочь: ?

Мать ребёнка: Черникова Марина

Смерть
Неизвестно
Чёрная Курья, Мамонтовский муниципальный район, Алтайский край
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