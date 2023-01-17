Черников Максим Денисович
Место рождения
Дата рождения1867
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1867
Бракосочетание
27.10.1885
Жена: Черникова Марина
Witnesses:Поручители: по женихе: деревни Топтоватки государ. крестьянин Иван Григорьев Коробкин и села Пластинок безсрочно – отпускный унтер- офицер Аким Никифоров Черников, по невесте: села Пластинок... Показать все
Рождение ребёнка
02.03.1887
Сын: Черников Николай Максимович
Мать ребёнка: Черникова Марина
Рождение ребёнка
Около 1898
Дочь: Шалякина Прасковья Максимовна
Мать ребёнка: Черникова Марина
Рождение ребёнка
Около 1901
Сын: Черников Леонтий
Мать ребёнка: Черникова Марина
Рождение ребёнка
14.04.1904
Сын: Черников Фёдор Максимович
Мать ребёнка: Черникова Марина
Рождение ребёнка
1908
Мать ребёнка: Черникова Марина
Рождение ребёнка
Между 1914 и 1915
Дочь: ?
Мать ребёнка: Черникова Марина
Смерть
Неизвестно