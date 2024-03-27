Хамида Али Кызы
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
05.01.1876
Дочь: (Шарипова) Халима
Отец ребёнка: Шарип (Мухаммадшариф) Бин Ибнуябен
Рождение ребёнка
21.08.1879
Отец ребёнка: Шарип (Мухаммадшариф) Бин Ибнуябен
Рождение ребёнка
30.01.1882
Отец ребёнка: Шарип (Мухаммадшариф) Бин Ибнуябен
Рождение ребёнка
13.04.1889
Сын: Шарипов Якуб
Отец ребёнка: Шарип (Мухаммадшариф) Бин Ибнуябен
Рождение ребёнка
14.09.1892
Отец ребёнка: Шарип (Мухаммадшариф) Бин Ибнуябен
Смерть
Неизвестно