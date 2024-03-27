Хамида Али Кызы — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Хамида Али Кызы

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
05.01.1876

Дочь: (Шарипова) Халима

Отец ребёнка: Шарип (Мухаммадшариф) Бин Ибнуябен

Уразовка, Краснооктябрьский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
21.08.1879

Сын: Шарипов Мухаммадзариф

Отец ребёнка: Шарип (Мухаммадшариф) Бин Ибнуябен

Уразовка, Краснооктябрьский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
30.01.1882

Сын: Шарипов Мухаммадсадик

Отец ребёнка: Шарип (Мухаммадшариф) Бин Ибнуябен

Уразовка, Краснооктябрьский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
13.04.1889

Сын: Шарипов Якуб

Отец ребёнка: Шарип (Мухаммадшариф) Бин Ибнуябен

Уразовка, Краснооктябрьский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
14.09.1892

Сын: Шарипов Мухаммадсиддик

Отец ребёнка: Шарип (Мухаммадшариф) Бин Ибнуябен

Уразовка, Краснооктябрьский муниципальный район, Нижегородская область
Смерть
Неизвестно

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