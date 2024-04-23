Акуловъ Петръ Михайловъ
Место рожденияНе указано
Дата рождения1887 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1887 ст.
Отец: Михаилъ
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Акулова) Нина Петровна
Мать ребёнка: Акулова (Лукьянцева) Елизавета Сидорова
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Акулова) Мария Петрович
Мать ребёнка: Акулова (Лукьянцева) Елизавета Сидорова
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1916 ст.
Мать ребёнка: Акулова (Лукьянцева) Елизавета Сидорова
Рождение ребёнка
1918
Сын: Акулов Ефим Петрович
Мать ребёнка: Акулова (Лукьянцева) Елизавета Сидорова
Рождение ребёнка
1923
Мать ребёнка: Акулова (Лукьянцева) Елизавета Сидорова
Рождение ребёнка
25.06.1925
Сын: Акулов Володимеръ Петрович
Мать ребёнка: Акулова (Лукьянцева) Елизавета Сидорова
Рождение ребёнка
1930
Сын: Акулов Иван Петрович
Мать ребёнка: Акулова (Лукьянцева) Елизавета Сидорова
Рождение ребёнка
1932
Мать ребёнка: Акулова (Лукьянцева) Елизавета Сидорова
Рождение ребёнка
1941
Мать ребёнка: Акулова (Лукьянцева) Елизавета Сидорова
Смерть
Неизвестно