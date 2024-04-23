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Акуловъ Петръ Михайловъ

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1887 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1887 ст.

Отец: Михаилъ

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Акулова) Нина Петровна

Мать ребёнка: Акулова (Лукьянцева) Елизавета Сидорова

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Акулова) Мария Петрович

Мать ребёнка: Акулова (Лукьянцева) Елизавета Сидорова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Акулова (Лукьянцева) Елизавета Сидорова

Рождение ребёнка
1916 ст.

Сын: Акулов Тимофей Петрович

Мать ребёнка: Акулова (Лукьянцева) Елизавета Сидорова

Рождение ребёнка
1918

Сын: Акулов Ефим Петрович

Мать ребёнка: Акулова (Лукьянцева) Елизавета Сидорова

Рождение ребёнка
1923

Сын: Акулов Михаил Петрович

Мать ребёнка: Акулова (Лукьянцева) Елизавета Сидорова

Рождение ребёнка
25.06.1925

Сын: Акулов Володимеръ Петрович

Мать ребёнка: Акулова (Лукьянцева) Елизавета Сидорова

Рождение ребёнка
1930

Сын: Акулов Иван Петрович

Мать ребёнка: Акулова (Лукьянцева) Елизавета Сидорова

Рождение ребёнка
1932

Сын: Акулов Василь Петрович

Мать ребёнка: Акулова (Лукьянцева) Елизавета Сидорова

Рождение ребёнка
1941

Сын: Акулов Николай Петрович

Мать ребёнка: Акулова (Лукьянцева) Елизавета Сидорова

Смерть
Неизвестно

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