Теплов Павел Федорович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Теплов Павел Федорович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1909

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Около 1916 г.р.

Дети

Добавил:

АШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1909

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
14.06.1939

Жена: Теплова Евдокия Ивановна

Рождение ребёнка
28.12.1939

Дочь: Замуруева Раиса Павловна

Мать ребёнка: Теплова Евдокия Ивановна

Ямны, город Тула, Тульская область
Смерть
Неизвестно
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