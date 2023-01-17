Теплов Павел Федорович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1909
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1909
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
14.06.1939
Жена: Теплова Евдокия Ивановна
Рождение ребёнка
28.12.1939
Дочь: Замуруева Раиса Павловна
Мать ребёнка: Теплова Евдокия Ивановна
Ямны, город Тула, Тульская область
Смерть
Неизвестно