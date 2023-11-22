Киселева Агафья Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1859
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1859
Отец: Василий
Рождение ребёнка
Около 1872
Отец ребёнка: Киселев Яков Иович (Иевлевич)
Рождение ребёнка
1876
Дочь: Аносова Матрена Яковлевна
Отец ребёнка: Киселев Яков Иович (Иевлевич)
Рождение ребёнка
1878
Сын: Киселев Дмитрий Яковлевич
Отец ребёнка: Киселев Яков Иович (Иевлевич)
Рождение ребёнка
Около 1883
Дочь: Дуракова Мелания Яковлевна
Отец ребёнка: Киселев Яков Иович (Иевлевич)
Рождение ребёнка
06.09.1885
Дочь: Сухотерина Елизавета Яковлевна
Отец ребёнка: Киселев Яков Иович (Иевлевич)
Рождение ребёнка
1887
Отец ребёнка: Киселев Яков Иович (Иевлевич)
Место жительства
Между 1887 и 1892
из Воронежской губернии
Рождение ребёнка
11.06.1890
Отец ребёнка: Киселев Яков Иович (Иевлевич)
Место жительства
1917
зафиксирована в семье Киселева Никиты Яковлевича, Ф233 Оп 1Б Д 551 Том 2 Стр164-165
Место жительства
1917
зафинсирована в семье Киселева Никиты Яковлевича, Ф233 Оп 1Б Д 551 Том 2 Стр164-165
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно