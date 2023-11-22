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Киселева Агафья Васильевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1859

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1859

Отец: Василий

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1872

Сын: Киселев Платон Яковлевич

Отец ребёнка: Киселев Яков Иович (Иевлевич)

Шестаково, Бобровский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
1876

Дочь: Аносова Матрена Яковлевна

Отец ребёнка: Киселев Яков Иович (Иевлевич)

Шестаково, Бобровский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
1878

Сын: Киселев Дмитрий Яковлевич

Отец ребёнка: Киселев Яков Иович (Иевлевич)

Шестаково, Бобровский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
Около 1883

Дочь: Дуракова Мелания Яковлевна

Отец ребёнка: Киселев Яков Иович (Иевлевич)

Рождение ребёнка
06.09.1885

Дочь: Сухотерина Елизавета Яковлевна

Отец ребёнка: Киселев Яков Иович (Иевлевич)

Шестаково, Бобровский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
1887

Сын: Киселев Никита Яковлевич

Отец ребёнка: Киселев Яков Иович (Иевлевич)

Шестаково, Бобровский муниципальный район, Воронежская область
Место жительства
Между 1887 и 1892
Александровка, Локтевский муниципальный район, Алтайский край
из Воронежской губернии
Рождение ребёнка
11.06.1890

Сын: Киселев Иван Яковлевич

Отец ребёнка: Киселев Яков Иович (Иевлевич)

Шестаково, Бобровский муниципальный район, Воронежская область
Место жительства
1917
Александровка, Локтевский муниципальный район, Алтайский край
зафиксирована в семье Киселева Никиты Яковлевича, Ф233 Оп 1Б Д 551 Том 2 Стр164-165
Место жительства
1917
Александровка, Локтевский муниципальный район, Алтайский край
зафинсирована в семье Киселева Никиты Яковлевича, Ф233 Оп 1Б Д 551 Том 2 Стр164-165
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Киселев Яков Иович (Иевлевич)

Смерть
Неизвестно
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