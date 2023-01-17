Осипова Людмила Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Осипова Людмила Николаевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

11.12.1972

Пол

Женский

Отец

1947 г.р.

Мать

1951 г.р.

Муж

1973 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЕИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.12.1972

Отец: Осипов Николай Иванович

Мать: Анна Валентиновна

Рождение ребёнка
02.06.1998

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Иванов Андрей Анатольевич

Бурцево, Черкизовская волость, Московский уезд
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Иванов Андрей Анатольевич

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