Осипова Людмила Николаевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения11.12.1972
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.12.1972
Отец: Осипов Николай Иванович
Мать: Анна Валентиновна
Рождение ребёнка
02.06.1998
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Иванов Андрей Анатольевич
Бурцево, Черкизовская волость, Московский уезд
Бракосочетание
Неизвестно