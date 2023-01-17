Таисина (Андреева) Мария Григорьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Таисина (Андреева) Мария Григорьевна

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Место рождения

Фитинино, Ферзиковский муниципальный район, Калужская область

Дата рождения

11.03.1901 ст.

Дата смерти

16.08.1979

Пол

Женский

Добавил:

ВА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.03.1901 ст.

Отец: Андреев Григорий Алексеевич

Мать: Андреева Евдокия Владимировна

Фитинино, Ферзиковский муниципальный район, Калужская область
33-4-371 Восприемники: д. Фитинино Семён (?) Егорович Курочкин и той же деревни крестьянская жена Агриппина Николаевна Дроздова
Бракосочетание
11.08.1920

Муж: Таисин Григорий Константинович

Р.1862-3-20
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Таисин Григорий Константинович

Смерть
16.08.1979
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