Таисина (Андреева) Мария Григорьевна
Место рождения
Дата рождения11.03.1901 ст.
Дата смерти16.08.1979
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.03.1901 ст.
33-4-371 Восприемники: д. Фитинино Семён (?) Егорович Курочкин и той же деревни крестьянская жена Агриппина Николаевна Дроздова
Бракосочетание
11.08.1920
Р.1862-3-20
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Таисин Григорий Константинович
Смерть
16.08.1979