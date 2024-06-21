Скрипкина (Чуприкова) Прасковья Федоровна 1912 — найти родственников по фамилии на Familio
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Скрипкина (Чуприкова) Прасковья Федоровна

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Место рождения

Рязанская область, Путятинский р-н, дер. Красное Ширино

Дата рождения

1912

Дата смерти

1988

Пол

Женский

Добавил:

ЕМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1912

Отец: Чуприков Федор Гаврилович

Мать: Чуприкова Устинья

Рязанская область, Путятинский р-н, дер. Красное Ширино
Бракосочетание
1929

Муж: Скрипкин Никита Прокопьевич

Рождение ребёнка
24.11.1930

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Скрипкин Никита Прокопьевич

Рязанская область, Путятинский р-н, дер Красное Ширино
Рождение ребёнка
08.10.1933

Дочь: Баранова (Скрипкина) Марина (Мария) Никитична

Отец ребёнка: Скрипкин Никита Прокопьевич

Рязанская обл, Путятинский р-н, дер. Красное Ширино
Рождение ребёнка
1935

Сын: Скрипкин Николай Никитич

Отец ребёнка: Скрипкин Никита Прокопьевич

Рязанская область, Путятинский р-н, дер. Красное Ширино
Рождение ребёнка
Около 1938

Сын: Скрипкин Иван Никитич

Отец ребёнка: Скрипкин Никита Прокопьевич

Рязанская область, Путятинский р-н, дер. Красное Ширино
Рождение ребёнка
Около 1940

Дочь: Кокорева (Скрипкина) Нина Никитична

Отец ребёнка: Скрипкин Никита Прокопьевич

Рязанская область, Путятинский р-н, дер. Красное Ширино
Смерть
1988
г. Рязань

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