Скрипкина (Чуприкова) Прасковья Федоровна
Место рожденияРязанская область, Путятинский р-н, дер. Красное Ширино
Дата рождения1912
Дата смерти1988
ПолЖенский
Отец
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1912
Отец: Чуприков Федор Гаврилович
Мать: Чуприкова Устинья
Рязанская область, Путятинский р-н, дер. Красное Ширино
Бракосочетание
1929
Рождение ребёнка
24.11.1930
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Скрипкин Никита Прокопьевич
Рязанская область, Путятинский р-н, дер Красное Ширино
Рождение ребёнка
08.10.1933
Дочь: Баранова (Скрипкина) Марина (Мария) Никитична
Отец ребёнка: Скрипкин Никита Прокопьевич
Рязанская обл, Путятинский р-н, дер. Красное Ширино
Рождение ребёнка
1935
Отец ребёнка: Скрипкин Никита Прокопьевич
Рязанская область, Путятинский р-н, дер. Красное Ширино
Рождение ребёнка
Около 1938
Отец ребёнка: Скрипкин Никита Прокопьевич
Рязанская область, Путятинский р-н, дер. Красное Ширино
Рождение ребёнка
Около 1940
Дочь: Кокорева (Скрипкина) Нина Никитична
Отец ребёнка: Скрипкин Никита Прокопьевич
Рязанская область, Путятинский р-н, дер. Красное Ширино
Смерть
1988
г. Рязань