Абрамова Вера Павловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения19.09.1927
ПолЖенский
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.09.1927
Рождение ребёнка
11.05.1950
Дочь: Сотникова Людмила Владимировна
Отец ребёнка: Сотников Владимир Георгиевич
Рождение ребёнка
10.08.1951
Дочь: Сотникова Татьяна Владимировна
Отец ребёнка: Сотников Владимир Георгиевич
Рождение ребёнка
26.01.1953
Дочь: Сотникова Галина Владимировна
Отец ребёнка: Сотников Владимир Георгиевич
Рождение ребёнка
28.01.1955
Дочь: Сотникова Наталья Владимировна
Отец ребёнка: Сотников Владимир Георгиевич
Рождение ребёнка
16.03.1957
Сын: Сотников Алексей Владимирович
Отец ребёнка: Сотников Владимир Георгиевич