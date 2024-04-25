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Абрамова Вера Павловна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

19.09.1927

Пол

Женский

Добавил:

МО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.09.1927

Отец: Абрамов Павел Денисович

Мать: Марутина Степанида Петровна

Рождение ребёнка
11.05.1950

Дочь: Сотникова Людмила Владимировна

Отец ребёнка: Сотников Владимир Георгиевич

Рождение ребёнка
10.08.1951

Дочь: Сотникова Татьяна Владимировна

Отец ребёнка: Сотников Владимир Георгиевич

Рождение ребёнка
26.01.1953

Дочь: Сотникова Галина Владимировна

Отец ребёнка: Сотников Владимир Георгиевич

Рождение ребёнка
28.01.1955

Дочь: Сотникова Наталья Владимировна

Отец ребёнка: Сотников Владимир Георгиевич

Рождение ребёнка
16.03.1957

Сын: Сотников Алексей Владимирович

Отец ребёнка: Сотников Владимир Георгиевич

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