Корженевский (Коренёвский) Адольф Флориставич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1863
Дата смертиМежду 15.05.1945 и 30.08.1945
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1863
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
08.04.1909
Сын: Корженевский Станислав Адольфович
Мать ребёнка: Корженевская Ганна Антоновна
д. Майдан Крупивны, Украина, Житомирская область, Новоград-Волынский район
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Между 15.05.1945 и 30.08.1945
Власково, Яшкинский муниципальный район, Кемеровская область