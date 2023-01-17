Корженевский (Коренёвский) Адольф Флориставич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Корженевский (Коренёвский) Адольф Флориставич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1863

Дата смерти

Между 15.05.1945 и 30.08.1945

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Около 1870 г.р.

Дети

Добавил:

ЮГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1863

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
08.04.1909

Сын: Корженевский Станислав Адольфович

Мать ребёнка: Корженевская Ганна Антоновна

д. Майдан Крупивны, Украина, Житомирская область, Новоград-Волынский район
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Корженевская Ганна Антоновна

Смерть
Между 15.05.1945 и 30.08.1945
Власково, Яшкинский муниципальный район, Кемеровская область
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