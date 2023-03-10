Антон Кондратьев
Место рожденияНе указано
Дата рождения1744
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1744
Отец: Кондрат Семенов
Рождение ребёнка
1767
Сын: Кирей Антонов
Мать ребёнка: Авдотья Федорова
Рождение ребёнка
1777
Сын: Влас Антонов
Мать ребёнка: Авдотья Федорова
Рождение ребёнка
1780
Дочь: Саламанида Антонова
Мать ребёнка: Авдотья Федорова
Рождение ребёнка
1781
Сын: Иван Антонов
Мать ребёнка: Авдотья Федорова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Авдотья Федорова
Смерть
Неизвестно