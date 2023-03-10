Антон Кондратьев — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиАнтон Кондратьев

Антон Кондратьев

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1744

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1721 г.р.

Мать

Не указана

Жена

1737 г.р.

Дети

Добавил:

ДС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1744

Отец: Кондрат Семенов

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1767

Сын: Кирей Антонов

Мать ребёнка: Авдотья Федорова

Рождение ребёнка
1777

Сын: Влас Антонов

Мать ребёнка: Авдотья Федорова

Рождение ребёнка
1780

Дочь: Саламанида Антонова

Мать ребёнка: Авдотья Федорова

Рождение ребёнка
1781

Сын: Иван Антонов

Мать ребёнка: Авдотья Федорова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Авдотья Федорова

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close