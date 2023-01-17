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Поляков Валентин Петрович

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Место рождения

Шербакуль, Шербакульский муниципальный район, Омская область

Дата рождения

1939

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1909 г.р.

Мать

1909 г.р.

Дети

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Добавил:

ВП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1939

Отец: Поляков Петр Федотович

Мать: Полякова Анна Петровна

Шербакуль, Шербакульский муниципальный район, Омская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно
Иркутск, город Иркутск, Иркутская область
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