Курочкин Александр Александрович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1875
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1875
Рождение ребёнка
Около 1902
Сын: Курочкин Геннадий Александрович
Мать ребёнка: Курочкина Анна Николаевна
Рождение ребёнка
Около 1904
Сын: Курочкин Федор Александрович
Мать ребёнка: Курочкина Анна Николаевна
Рождение ребёнка
Около 1908
Дочь: София Александровна
Мать ребёнка: Курочкина Анна Николаевна
Работа или профессия
Неизвестно
Псаломщик с. Шкарское 1898, с. Юртик 1907