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Курочкин Александр Александрович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1875

Пол

Мужской

Добавил:

НИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1875

Отец: Курочкин Александр Васильевич

Мать: Курочкина Екатерина Васильевна

Рождение ребёнка
Около 1902

Сын: Курочкин Геннадий Александрович

Мать ребёнка: Курочкина Анна Николаевна

Рождение ребёнка
Около 1904

Сын: Курочкин Федор Александрович

Мать ребёнка: Курочкина Анна Николаевна

Рождение ребёнка
Около 1908

Дочь: София Александровна

Мать ребёнка: Курочкина Анна Николаевна

Работа или профессия
Неизвестно
Псаломщик с. Шкарское 1898, с. Юртик 1907
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