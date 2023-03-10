Махорин (Багров) Галина Винальевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Махорин (Багров) Галина Винальевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

02.02.1950

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1914 г.р.

Мать

1920 г.р.

Муж

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Дети

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Добавил:

ТД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.02.1950

Отец: Багров Виналий Фокеевич

Мать: Багров (Солодовников) Надежда Семёновна

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
17.11.1970

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Смерть
Неизвестно

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