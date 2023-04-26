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Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1789
Сын: Бастрыкин Меркурий Кузьмич
Отец ребёнка: Бастрыкин Кузьма Мартынович
Рождение ребёнка
1797
Сын: Бастрыкин Григорий Кузьмич
Отец ребёнка: Бастрыкин Кузьма Мартынович
Рождение ребёнка
1806
Сын: Бастрыкин Прокофий Кузьмич
Отец ребёнка: Бастрыкин Кузьма Мартынович
Рождение ребёнка
1810
Отец ребёнка: Бастрыкин Кузьма Мартынович
Ивановка, Сампурский муниципальный район, Тамбовская область
Смерть
Неизвестно