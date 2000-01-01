Долгих Лукерья Сергеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1824
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1824
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1856
Отец ребёнка: Долгих Давыд Васильевич
Рождение ребёнка
1858
Отец ребёнка: Долгих Давыд Васильевич
Рождение ребёнка
1867
Дочь: Батаногова Мария Давыдовна
Отец ребёнка: Долгих Давыд Васильевич
Смерть
Неизвестно