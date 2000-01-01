Долгих Лукерья Сергеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Долгих Лукерья Сергеевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1824

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1824

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1856

Сын: Долгих Павел Давыдович

Отец ребёнка: Долгих Давыд Васильевич

Рождение ребёнка
1858

Сын: Долгих Иван Давыдович

Отец ребёнка: Долгих Давыд Васильевич

Рождение ребёнка
1867

Дочь: Батаногова Мария Давыдовна

Отец ребёнка: Долгих Давыд Васильевич

Смерть
Неизвестно
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