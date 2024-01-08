Грибова Мария Степановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1833
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1854
Сын: Грибков Иван Лаврентьевич
Отец ребёнка: Грибов Лаврентий Иванович
Скоморохово, Шуйский муниципальный район, Ивановская область
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Грибков Григорий Лаврентьевич
Отец ребёнка: Грибов Лаврентий Иванович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно