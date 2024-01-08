Грибова Мария Степановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Грибова Мария Степановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1833

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

МТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1833

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1854

Сын: Грибков Иван Лаврентьевич

Отец ребёнка: Грибов Лаврентий Иванович

Скоморохово, Шуйский муниципальный район, Ивановская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Грибков Григорий Лаврентьевич

Отец ребёнка: Грибов Лаврентий Иванович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Грибов Лаврентий Иванович

Смерть
Неизвестно
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