Отец Денис — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиОтец Денис

Отец Денис

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Скрыто настройками приватности

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

НК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
28.12.1985

Жена: скрыто настройками приватности

Красный Яр, Красноярский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
28.10.1986

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Красный Яр, Красноярский муниципальный район, Самарская область
Развод
15.07.1988

Жена: скрыто настройками приватности

Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close