Лезина Евгения Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лезина Евгения Петровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Лезин Петр

Мать: Гавердовская Елена

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Керов Петр Александрович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Керова Капитолина Петровна

Отец ребёнка: Керов Петр Александрович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Керов Виктор Петрович

Отец ребёнка: Керов Петр Александрович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Керова Александра Петровна

Отец ребёнка: Керов Петр Александрович

Смерть
Неизвестно

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