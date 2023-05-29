Лезина Евгения Петровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Лезин Петр
Мать: Гавердовская Елена
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Керова Капитолина Петровна
Отец ребёнка: Керов Петр Александрович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Керов Петр Александрович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Керова Александра Петровна
Отец ребёнка: Керов Петр Александрович
Смерть
Неизвестно