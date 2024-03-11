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неизвестно
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
Неизвестно
Дата смерти
1932
Пол
Мужской
Отец
Лисниченко Иосиф Ананьевич
1984 г.р.
Мать
Татьяна
Дети
Не указаны
Добавил:
ОН
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Биография
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Рождение
Неизвестно
Отец:
Лисниченко Иосиф Ананьевич
Мать:
Татьяна
Смерть
1932
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