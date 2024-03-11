неизвестно — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдинеизвестно

неизвестно

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

1932

Пол

Мужской

Отец

1984 г.р.

Мать

Дети

Не указаны

Добавил:

ОН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Лисниченко Иосиф Ананьевич

Мать: Татьяна

Смерть
1932
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