Бойченко Анна Григорьевна
Место рождения
Дата рождения22.06.1885
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
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Отец: Бойченко Григорий Стефанов
Мать: не указана
Дочь: Спришевский Татьяна Михайловна
Отец ребёнка: Спришевский Михаил Данилович
Дочь: Спришевская Любовь Михайловна
Отец ребёнка: Спришевский Михаил Данилович
Дочь: Спришевская Прасковья Михайловна
Отец ребёнка: Спришевский Михаил Данилович
Дочь: Спришевская Агафья Михайловна
Отец ребёнка: Спришевский Михаил Данилович
Дочь: Спришевская Любовь Михайловна
Отец ребёнка: Спришевский Михаил Данилович
Дочь: Спришевская Анастасия Михайловна
Отец ребёнка: Спришевский Михаил Данилович
Дочь: Спришевская Ксения Михайловна
Отец ребёнка: Спришевский Михаил Данилович
Сын: Спришевский Даниил Михайлович
Отец ребёнка: Спришевский Михаил Данилович
Сын: Спришевский Иван Михайлович
Отец ребёнка: Спришевский Михаил Данилович