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Бойченко Анна Григорьевна

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Место рождения

Николаев, Миколаївська область

Дата рождения

22.06.1885

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.06.1885

Отец: Бойченко Григорий Стефанов

Мать: не указана

Николаев, Миколаївська область
Бракосочетание
02.02.1903

Муж: Спришевский Михаил Данилович

Николаев, Миколаївська область
Рождение ребёнка
10.01.1904

Дочь: Спришевский Татьяна Михайловна

Отец ребёнка: Спришевский Михаил Данилович

Матиясово, Миколаївська область
Рождение ребёнка
23.09.1907

Дочь: Спришевская Любовь Михайловна

Отец ребёнка: Спришевский Михаил Данилович

Матиясово, Миколаївська область
Рождение ребёнка
10.10.1908

Дочь: Спришевская Прасковья Михайловна

Отец ребёнка: Спришевский Михаил Данилович

Матиясово, Миколаївська область
Рождение ребёнка
12.02.1911

Дочь: Спришевская Агафья Михайловна

Отец ребёнка: Спришевский Михаил Данилович

Матиясово, Миколаївська область
Рождение ребёнка
09.08.1912

Дочь: Спришевская Любовь Михайловна

Отец ребёнка: Спришевский Михаил Данилович

Матиясово, Миколаївська область
Рождение ребёнка
28.09.1914

Дочь: Спришевская Анастасия Михайловна

Отец ребёнка: Спришевский Михаил Данилович

Матиясово, Миколаївська область
Рождение ребёнка
26.01.1916

Дочь: Спришевская Ксения Михайловна

Отец ребёнка: Спришевский Михаил Данилович

Матиясово, Миколаївська область
Рождение ребёнка
20.05.1921

Сын: Спришевский Даниил Михайлович

Отец ребёнка: Спришевский Михаил Данилович

Матиясово, Миколаївська область
Рождение ребёнка
1926

Сын: Спришевский Иван Михайлович

Отец ребёнка: Спришевский Михаил Данилович

Матиясово, Миколаївська область
Смерть
Неизвестно
Матиясово, Миколаївська область

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