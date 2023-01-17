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Беседин Андрей Иванович

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Место рождения

Волгоград, город-герой Волгоград, Волгоградская область

Дата рождения

14.06.1966

Пол

Мужской

Добавил:

ГС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.06.1966

Отец: Беседин Иван Андреевич

Мать: не указана

Волгоград, город-герой Волгоград, Волгоградская область
Бракосочетание
26.08.1986

Жена: Серебрякова Галина Станиславовна

Брянск, город Брянск, Брянская область
Рождение ребёнка
01.11.1988

Сын: Беседин Иван Андреевич

Мать ребёнка: Серебрякова Галина Станиславовна

Николаевка, Партизанский муниципальный район, Приморский край
Рождение ребёнка
26.07.1994

Сын: Беседин Дмитрий Андреевич

Мать ребёнка: Серебрякова Галина Станиславовна

Волжский, город Волжский, Волгоградская область
Развод
?.04.2003

Жена: Серебрякова Галина Станиславовна

Волгоград, город-герой Волгоград, Волгоградская область
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