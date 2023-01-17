Беседин Андрей Иванович
Место рождения
Дата рождения14.06.1966
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.06.1966
Отец: Беседин Иван Андреевич
Мать: не указана
Бракосочетание
26.08.1986
Брянск, город Брянск, Брянская область
Рождение ребёнка
01.11.1988
Мать ребёнка: Серебрякова Галина Станиславовна
Николаевка, Партизанский муниципальный район, Приморский край
Рождение ребёнка
26.07.1994
Сын: Беседин Дмитрий Андреевич
Мать ребёнка: Серебрякова Галина Станиславовна
Волжский, город Волжский, Волгоградская область
Развод
?.04.2003