Фатима — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Фатима

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1902

Дата смерти

?.09.1932

Пол

Женский

Добавил:

КФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1902

Отец: не указан

Мать: (Абайдуллина) Бибижамал

Рождение ребёнка
20.08.1925

Дочь: Зимнурова (Якупова) Ханифя

Отец ребёнка: Якупов Абдулкаюм Хисаметдинович

Рождение ребёнка
1928

Сын: Якупов Мирсяяф Абдулкаюмович

Отец ребёнка: Якупов Абдулкаюм Хисаметдинович

Рождение ребёнка
28.03.1932

Дочь: Диникаева (Якупова) Зубяржат

Отец ребёнка: Якупов Абдулкаюм Хисаметдинович

Смерть
?.09.1932

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