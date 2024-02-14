Фатима
Место рожденияНе указано
Дата рождения1902
Дата смерти?.09.1932
ПолЖенский
ОтецНе указан
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1902
Отец: не указан
Мать: (Абайдуллина) Бибижамал
Рождение ребёнка
20.08.1925
Дочь: Зимнурова (Якупова) Ханифя
Отец ребёнка: Якупов Абдулкаюм Хисаметдинович
Рождение ребёнка
1928
Сын: Якупов Мирсяяф Абдулкаюмович
Отец ребёнка: Якупов Абдулкаюм Хисаметдинович
Рождение ребёнка
28.03.1932
Дочь: Диникаева (Якупова) Зубяржат
Отец ребёнка: Якупов Абдулкаюм Хисаметдинович
Смерть
?.09.1932