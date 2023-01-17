Повелихина (Нестерова) Клавдия Дмитриевна
Место рождения
Дата рождения1917
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1917
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1937
Дочь: Повелихина Валентина Петровна
Отец ребёнка: Повелихин Петр Иванович
Рождение ребёнка
15.06.1939
Сын: Повелихин Александр Петрович
Отец ребёнка: Повелихин Петр Иванович
Рождение ребёнка
1941
Сын: Повелихин Николай Петрович
Отец ребёнка: Повелихин Петр Иванович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно