Повелихина (Нестерова) Клавдия Дмитриевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Повелихина (Нестерова) Клавдия Дмитриевна

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Место рождения

Трескино, Городищенский муниципальный район, Пензенская область

Дата рождения

1917

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ДП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1917

Отец: не указан

Мать: не указана

Трескино, Городищенский муниципальный район, Пензенская область
Рождение ребёнка
1937

Дочь: Повелихина Валентина Петровна

Отец ребёнка: Повелихин Петр Иванович

Трескино, Городищенский муниципальный район, Пензенская область
Рождение ребёнка
15.06.1939

Сын: Повелихин Александр Петрович

Отец ребёнка: Повелихин Петр Иванович

Трескино, Городищенский муниципальный район, Пензенская область
Рождение ребёнка
1941

Сын: Повелихин Николай Петрович

Отец ребёнка: Повелихин Петр Иванович

Трескино, Городищенский муниципальный район, Пензенская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Повелихин Петр Иванович

Смерть
Неизвестно
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