Боксер Яков Павлович
Место рожденияНе указано
Дата рождения29.10.1891
Дата смерти29.07.1933
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.10.1891
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
13.03.1913
Дочь: Эйдельман (Боксер) Ревека Яковлевна
Мать ребёнка: Боксер (Матыльская) Раиса Ароновна
Рождение ребёнка
13.11.1915
Сын: Боксер Ион
Мать ребёнка: Боксер (Матыльская) Раиса Ароновна
Смерть
29.07.1933