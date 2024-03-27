Боксер Яков Павлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиБоксер Яков Павлович

Боксер Яков Павлович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

29.10.1891

Дата смерти

29.07.1933

Пол

Мужской

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.10.1891

Отец: Боксер Файвиш (Павел) Велвелевич

Мать: Боксер (Скалер) Софья

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Боксер (Матыльская) Раиса Ароновна

Рождение ребёнка
13.03.1913

Дочь: Эйдельман (Боксер) Ревека Яковлевна

Мать ребёнка: Боксер (Матыльская) Раиса Ароновна

Рождение ребёнка
13.11.1915

Сын: Боксер Ион

Мать ребёнка: Боксер (Матыльская) Раиса Ароновна

Смерть
29.07.1933

Мы используем куки для улучшения работы сайта.