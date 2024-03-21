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Трубчанинов Иван Григорьевич

Место рождения

ст. Терская Северная Осетия

Дата рождения

18.01.1910

Дата смерти

27.01.1970

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.01.1910

Отец: Трубчанинов Григорий Романович

Мать: Трубчанинова Татьяна Романовна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Трубчанинова (Тонкогубова) Мария

Рождение ребёнка
11.05.1940

Сын: Трубчинов Валентин Иванович

Мать ребёнка: Трубчанинова (Тонкогубова) Мария

при регистрации рождения в записи сделана описка, поэтому фамилия не совпадает с фамилией родителей
Смерть
27.01.1970

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