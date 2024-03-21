Трубчанинов Иван Григорьевич
Место рожденияст. Терская Северная Осетия
Дата рождения18.01.1910
Дата смерти27.01.1970
ПолМужской
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.01.1910
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
11.05.1940
Сын: Трубчинов Валентин Иванович
Мать ребёнка: Трубчанинова (Тонкогубова) Мария
при регистрации рождения в записи сделана описка, поэтому фамилия не совпадает с фамилией родителей
Смерть
27.01.1970