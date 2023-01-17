Горбунова Матрона Степановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
07.01.1883 ст.
Дочь: Ерышканова Татьяна Тарасовна
Отец ребёнка: Горбунов Тарас Васильевич
Сидоровка, Мысово-Челнинская волость, Мензелинский уезд
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно