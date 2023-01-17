Горбунова Матрона Степановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиГорбунова Матрона Степановна

Горбунова Матрона Степановна

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
07.01.1883 ст.

Дочь: Ерышканова Татьяна Тарасовна

Отец ребёнка: Горбунов Тарас Васильевич

Сидоровка, Мысово-Челнинская волость, Мензелинский уезд
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Горбунов Тарас Васильевич

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close