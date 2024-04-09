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(Васильева) Матрена

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1782

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1781 г.р.

Дети

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1782

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Николаев Ананий

Рождение ребёнка
1805

Сын: Ананьев Алексей

Отец ребёнка: Николаев Ананий

Рождение ребёнка
1813

Сын: Ананьев Леонтий

Отец ребёнка: Николаев Ананий

Рождение ребёнка
1824

Дочь: (Ананьева) Евдокия

Отец ребёнка: Николаев Ананий

Смерть
Неизвестно

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