(Васильева) Матрена
Место рожденияНе указано
Дата рождения1782
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1782
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Николаев Ананий
Рождение ребёнка
1805
Сын: Ананьев Алексей
Отец ребёнка: Николаев Ананий
Рождение ребёнка
1813
Сын: Ананьев Леонтий
Отец ребёнка: Николаев Ананий
Рождение ребёнка
1824
Дочь: (Ананьева) Евдокия
Отец ребёнка: Николаев Ананий
Смерть
Неизвестно