Малышев Пётр — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Малышев Пётр

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Басманова Наталья Петровна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Малышев Матвей

Мать ребёнка: Малышева Агафья

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Малышев Степан Петрович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Малышев Алексей Петрович

Мать ребёнка: Малышева Агафья

Смерть
Неизвестно
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