Мандрыкина Анна Митрофановна
Место рождения
Дата рождения03.02.1911
Дата смертиОколо 1991
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.02.1911
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
10.12.1931
Дочь: Уколова Евгения Васильевна
Отец ребёнка: Мандрыкин Василий Александрович
Ростов-на-Дону, город Ростов-на-Дону, Ростовская область
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Около 1991
Таганрог, город Таганрог, Ростовская область