Мандрыкина Анна Митрофановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мандрыкина Анна Митрофановна

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Место рождения

Михайловка, Неклиновский муниципальный район, Ростовская область

Дата рождения

03.02.1911

Дата смерти

Около 1991

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1910 г.р.

Дети

Добавил:

АУ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.02.1911

Отец: не указан

Мать: не указана

Михайловка, Неклиновский муниципальный район, Ростовская область
Рождение ребёнка
10.12.1931

Дочь: Уколова Евгения Васильевна

Отец ребёнка: Мандрыкин Василий Александрович

Ростов-на-Дону, город Ростов-на-Дону, Ростовская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Мандрыкин Василий Александрович

Смерть
Около 1991
Таганрог, город Таганрог, Ростовская область
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