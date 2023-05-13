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Газизова Марьям Гарифовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

02.11.1918

Дата смерти

31.08.1989

Пол

Женский

Добавил:

ЛС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.11.1918

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Беркутов Закир Юсупович

Рождение ребёнка
11.03.1940

Дочь: Беркутова Раиса Закировна

Отец ребёнка: Беркутов Закир Юсупович

Рождение ребёнка
26.11.1947

Сын: Беркутов Анвар Закирович

Отец ребёнка: Беркутов Закир Юсупович

Рождение ребёнка
24.02.1950

Сын: Беркутов МАнсур Закирович

Отец ребёнка: Беркутов Закир Юсупович

Рождение ребёнка
10.10.1959

Сын: Беркутов Раиль Закирович

Отец ребёнка: Беркутов Закир Юсупович

Смерть
31.08.1989

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