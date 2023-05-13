Газизова Марьям Гарифовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения02.11.1918
Дата смерти31.08.1989
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.11.1918
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
11.03.1940
Дочь: Беркутова Раиса Закировна
Отец ребёнка: Беркутов Закир Юсупович
Рождение ребёнка
26.11.1947
Отец ребёнка: Беркутов Закир Юсупович
Рождение ребёнка
24.02.1950
Сын: Беркутов МАнсур Закирович
Отец ребёнка: Беркутов Закир Юсупович
Рождение ребёнка
10.10.1959
Отец ребёнка: Беркутов Закир Юсупович
Смерть
31.08.1989