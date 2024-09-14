Стефанида Терентьевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
02.12.1893
Отец ребёнка: Киселёв Иван Матвеевич
Рождение ребёнка
31.08.1895
Отец ребёнка: Киселёв Иван Матвеевич
Рождение ребёнка
25.09.1897
Отец ребёнка: Киселёв Иван Матвеевич
Рождение ребёнка
?.10.1900
Сын: Киселёв Григорий Иванович
Отец ребёнка: Киселёв Иван Матвеевич
Смерть
Неизвестно