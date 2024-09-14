Стефанида Терентьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Стефанида Терентьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
02.12.1893

Сын: Киселёв Иван Иванович

Отец ребёнка: Киселёв Иван Матвеевич

Рождение ребёнка
31.08.1895

Сын: Киселёв Семён Иванович

Отец ребёнка: Киселёв Иван Матвеевич

Рождение ребёнка
25.09.1897

Сын: Киселёв Сергей Иванович

Отец ребёнка: Киселёв Иван Матвеевич

Рождение ребёнка
?.10.1900

Сын: Киселёв Григорий Иванович

Отец ребёнка: Киселёв Иван Матвеевич

Смерть
Неизвестно

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