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Федор Михайлович

Место рождения

Давыдково, Шуйский район, Северный край

Дата рождения

Около 1696

Дата смерти

После 1724

Пол

Мужской

Отец

До 1680 г.р.

Мать

Не указана

Жена

Около 1696 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

МТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1696

Отец: Михаил

Мать: не указана

Давыдково, Шуйский район, Северный край
Бракосочетание
Между 1712 и 1719

Жена: Елизавета Елизаровна

Давыдково, Шуйский район, Северный край
Упоминание
Около 1719
Давыдково, Шуйский район, Северный край
РГАДА 350 1 90  112 об лист. Деревня Давыдково. Федор Михайлович, 23 года, и его жена Елизавета Елизаровна, 23 года, бездетные. Брат Федора, Иван, 19 лет и его жена Кристина Саввична, 20 лет, бездетны... Показать все
Смерть
После 1724
Давыдково, Шуйский район, Северный край

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