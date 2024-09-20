Федор Михайлович
Место рождения
Дата рожденияОколо 1696
Дата смертиПосле 1724
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Бракосочетание
Между 1712 и 1719
Жена: Елизавета Елизаровна
Упоминание
Около 1719
РГАДА 350 1 90 112 об лист. Деревня Давыдково. Федор Михайлович, 23 года, и его жена Елизавета Елизаровна, 23 года, бездетные. Брат Федора, Иван, 19 лет и его жена Кристина Саввична, 20 лет, бездетны... Показать все
Смерть
После 1724